L’inglese Ryan Norys sarà direttore dei ricavi

Nel calcio ha avuto incarichi al Manchester City e nelle giovanili del Benfica, ora dovrà supervisionare le varie aree dei ricavi della Roma

Un altro Ryan nella Roma. Stavolta si tratta di Ryan Norys, scelto dai Friedkin come prossimo direttore dei ricavi del club (Chief Revenue Officer). Come riporta Il Tempo, inglese di nascita, americano di formazione, il manager ha lavorato per i Miami Dolphins nella Nfl americana, occupandosi della vendita dei “naming rights” dello stadio ad Hard Rock. Nel calcio ha avuto incarichi al Manchester City e nelle giovanili del Benfica, ora dovrà supervisionare le varie aree dei ricavi della Roma: l’insediamento è previsto a gennaio. Resterà almeno fino a giugno Francesco Calvo nelle vesti di consulente, da confermare, invece, l’arrivo di Serena Salvione, ex Napoli, contattata per il ruolo di direttore commerciale.