Legge Orsato: manca un rigore su Villar

Continua la maledizione Orsato per la Roma. La squadra giallorossa è nuovamente uscita sconfitta contro la Juventus in una partita diretta dal fischietto di Schio, che aveva già arbitrato il derby perso per 3-0 contro la Lazio, scrive Il Tempo.

Nei quattro match tra i capitolini e i bianconeri arbitrati dal 45enne direttore di gara la Roma non ha mai vinto: nella stagione 2011/12 e in quella 2014/15 il risultato è stato l’1-1, nel 2016/17 è da segnalare invece la vittoria della Juventus, che ha trionfato per 1-0 grazie all’acuto di Higuain.

Anche stavolta non c’è stato nulla da fare per la Roma, con Orsato al centro delle polemiche sui social per non aver assegnato – il Var Chiffi non l’ha inoltre richiamato al monitor – un possibile calcio di rigore per fallo di Rabiot ai danni di Villar (contatto tra il piede sinistro del francese e il destro dello spagnolo) nel corso del primo tempo. Continua invece la striscia fortunata della Juventus, che non perde con Orsato da cinque anni e mezzo: ultimo ko con il Napoli nel settembre 2015