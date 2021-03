Le romane accendono i riflettori

La Roma si prepara a un miniciclo tutto in serale, la Lazio sarà impegnata prevalentemente di pomeriggio, scrive Il Tempo. La Lega ha ufficializzato anticipi e posticipi dall’undicesima alla quindicesima giornata di ritorno e i giallorossi prenotano la fascia delle 18 della domenica: i ragazzi di Fonseca giocheranno in quell’orario l’11 aprile all’Olimpico con il Bologna, al rientro dalla trasferta europea di Amsterdam, il 18 aprile al Grande Torino contro i granata tre giorni dopo il ritorno con l’Ajax e il 25 aprile a Cagliari, nel turno che vedrà la Lazio impegnata nel monday night contro il Milan. A chiudere questo ciclo serale dei giallorossi, il posticipo domenicale in casa della Sampdoria il 2 maggio, cui si aggiunge il big match di giovedì 22 aprile, turno infrasettimanale, all’Olimpico con l’Atalanta alle 18.30, con la Lazio che scenderà in campo a Napoli alle 20.45. Per il resto, i biancocelesti impegnati alle 15 sia contro il Verona l’11 aprile, sia nel derby degli Inzaghi all’Olimpico con il Benevento il 18 aprile. Il 2 maggio è invece previsto come lunch match l’impegno con il Genoa. Ufficializzato anche il recupero di Inter-Sassuolo che si disputerà il 7 aprile alle 18.45, nello stesso giorno di Juventus-Napoli, aspettando l’epilogo della vicenda legata a Lazio-Torino.