Le quattro spine di Mou

I problemi della Roma di Mourinho sono tanti, il tecnico deve dare la svolta

Tanti i problemi della Roma di Mourinho che non riesce ad uscire dalla crisi, come scrive Il Tempo. I nodi sono venuti al pettine. Il disastro andato in scena contro la Juventus ha inevitabilmente portato a galla le principali problematiche della Roma di José Mourinho, che anche domenica scorsa ha messo in mostra tutti i limiti di una squadra che non sembra aver ancora trovato un’identità tale da pensare di poter impensierire le dirette concorrenti per un posto in Champions League. Dopo ventuno giornate di campionato la prima nota dolente che salta all’occhio è la classifica. A una giornata dall’inizio del girone di ritorno le sconfitte subite sono già 9. Un ruolino di marcia troppo striminzito per chi ambisce a tornare stabilmente tra le prime quattro.Fermo restando che in almeno tre occasioni la Roma ha dovuto subire decisioni quantomeno discutibili, quello degli arbitri non può più essere l’unico alibi alle grandi difficoltà incontrate finora. A mancare sembra essere la scintilla, cioè l’esplosione di quell'”Effetto Mou” che in tanti si aspettavano dopo l’inizio della stagione. Anche se il livello della rosa si è rivelato più basso di quello che il portoghese si aspettava quando ha accettato la proposta della Roma la mano dello Special One non sembra essere ancora riuscita ad infondere la forza psicologica necessaria e la mentalità di gruppo che avevano caratterizzato quasi tutte le squadre allenate in passato da Mourinho.