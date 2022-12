Le giallorosse volano ai quarti di Champions League

Serata da Magica Roma, nonostante il diluvio e un campo pesantissimo sul quale era davvero difficile giocare. La As Roma femminile di Alessandro Spugna batte 5-0 il St.Polten e stacca il pass per i quarti di finale della Women’s Champions League con un turno d’anticipo. Un risultato davvero storico e prestigioso, considerando che per le giallorosse questa è la prima esperienza nella competizione europea più importante. Al Francioni di Latina - racconta 'Il Tempo' - si inizia sotto una pioggia battente e dopo appena sette minuti la direttrice di gara Foster è costretta a sospendere l’incontro. Quando finalmente si può riprendere, è sempre la Roma a fare la partita. Al 34’ è delirio Roma. Giugliano serve Serturini che a tu per tu con Schluter insacca. Nella ripresa la pioggia riprende copiosa e trasforma il match in una battaglia nel fango. All’82 Giacinti fa esplodere il Francioni con un tiro che manda il pallone a toccare il palo prima di finire in rete. Nel finale la Roma dilaga.