Le giallorosse si allenano al mare della Capitale

Una giornata ‘particolare’ per spezzare la routine e cementare ancor di più un gruppo già affiatato, scrive “Il Tempo”. Ieri le ragazze dell’As Roma femminile, dopo i primi 10 giorni di preparazione, si sono spostate sul litorale laziale – tra Ostia e Torvaianica – per un allenamento sulla spiaggia. La seduta – incentrata su un lavoro di forza – è servita principalmente a fare ‘team building’ ed è durata circa un’ora e mezza, con la squadra che sul finale si è divertita con una serie di partite di footvolley. Le stelle di questo speciale torneo sono state capitan Bartoli, Serturini e Pettenuzzo che hanno dato spettacolo con alcune magie sulla sabbia. Perfettamente a loro agio i nuovi rinforzi Lazaro (che ha documentato la mattinata con alcune storie Instagram) e Baldi: l’ex portiere dell’Empoli sarà ufficializzata oggi dal club giallorosso. Assente invece Ohale: la nigeriana sta ancora aspettando alcuni documenti burocratici necessari ad ultimare il tesseramento, che avverrà nei prossimi giorni. Non c’era neanche Andressa, ancora in Brasile a causa del blocco dei voli.

La squadra di Bavagnoli si ritroverà oggi al Giulio Onesti per proseguire la preparazione con una doppia seduta, in attesa dei primi test sul campo. Il club sta organizzando alcune amichevoli che si disputeranno tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. La partenza della stagione è fissata per il 22 agosto con la prima di campionato: il calendario verrà sorteggiato durante la prima settimana di agosto.