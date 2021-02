Le giallorosse con la Florentia

L’As Roma femminile è pronta a volare in semifinale di Coppa Italia. Oggi alle 14.30 le giallorosse scendono in campo al Tre Fontane contro la Florentia San Gimignano nel ritorno dei quarti. Bartoli e compagne hanno ipotecato il passaggio del turno grazie al 4-0 del match d’andata, per questo Bavagnoli ricorrerà ad un ampio turnover: tra i pali si rivede Baldi, mentre in difesa Erzen e Pettenuzzo prendono il posto di Soffia e Swaby. In attacco alle spalle di Thomas – che concede un turno di riposo a Lazaro – pronte Bonfantini, Andressa e Serturini.

Nonostante il risultato dell’andata, scrive “Il Tempo”, la coach romanista tiene alta la guardia: “Dobbiamo aspettarci un avversario che proverà a giocarsela. Nel calcio si potrebbe raccontare tante partite che erano state date per scontate – le parole di Bavagnoli – serve continuità dal punto di vista mentale, sappiamo quanto sia fondamentale lavorare con la testa. Dal punto di vista tecnico dobbiamo migliorare le letture delle situazioni nelle due fasi di gioco“.