Le giallorosse bocciate all’esame di maturità

Un’occasione persa. Come riporta Il Tempo, la Roma Femminile cade sul campo della Florentia San Gimignano e spreca l’opportunità di agganciare il secondo posto in classifica. Le giallorosse perdono 2-1 a causa di un approccio sbagliato ad una gara che si rivela fin da subito insidiosa. Il terreno di gioco – di dimensioni ridotte rispetto alla gran parte dei campi della lega – è in condizioni pessime per il maltempo e le giocatrici si ritrovano a darsi battaglia in un pantano. Le ragazze di Bavagnoli non iniziano il match con il piglio che aveva contraddistinto le ultime prestazioni e, dopo dieci minuti, le padrone di casa passano in vantaggio con Martinovic. La rete delle toscane non suscita però la reazione della Roma. La ripresa si apre sulla falsa riga della prima frazione, con Kelly che realizza il 2-0. Poco dopo è sempre la squadra di Ardito a sfiorare il terzo gol con un tiro deviato sul palo da Ceasar. L’ennesima occasione subita sveglia finalmente le giallorosse che iniziano un assedio alla metà campo avversaria. Prima è Bonfatini a sfiorare il gol, poi è Thomas ad accorciare le distanze grazie ad un assist di Giugliano. La Roma continua ad attaccare e sfiora il pareggio in più occasioni, ma la Florentia regge bene l’urto romanista e porta a casa i tre punti. “Nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni – il commento amaro di Bavagnoli – per poter pareggiare, ma dovevamo crederci altrimenti non faremo passi avanti“.

La Roma scivola così al quarto posto in classifica dietro a Fiorentina, Milan e alla capolista Juventus, che ha pareggiato nel big match con le rossonere. Da segnalare le proteste del capitano bianconero Sara Gama per alcuni cori dei tifosi milanisti rivolti alle juventine. In Serie B finisce 1-1 il derby tra Lazio Women e Roma Calcio Femminile.