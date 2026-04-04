Le due facce di El Aynaoui: il marocchino cerca la risalita

I due volti di Neil El Aynaoui. La versione esaltante con il Marocco, con cui ha realizzato due reti - sbagliando però un rigore - nelle due amichevoli disputate con Ecuador e Paraguay durante la sosta per le nazionali. E quella opaca del 2026 con la Roma, contraddistinta da una timidezza che sembrava averlo abbandonato dopo un primo periodo di adattamento, scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo. Perché la Coppa d'Africa ha restituito a Gasperini un El Aynaoui lontano parente di quel giocatore che stava iniziando a scalare le gerarchie del centrocampo giallorosso nella prima metà di stagione. Sempre in campo dal primo minuto in Europa League e una delle prime scelte in campionato. "È già un titolare, si alterna a Cristante e Koné ed è un ragazzo affidabile" aveva affermato il tecnico piemontese dopo Roma-Mitdjylland. Serata in cui il centrocampista marocchino aveva trovato il primo - ad oggi ancora unico - gol con la maglia giallorossa. Era fine novembre e due settimane più tardi El Aynaoui sarebbe partito per la Coppa d'Africa. Dove è stato uno dei migliori giocatori della competizione. Tornato nella Capitale, con la ferita all'arcata sopraccigliare e l'amarezza per la sconfitta in finale davanti al proprio popolo, non è più stato lui. E ha visto anche Pisilli mettere la freccia e superarlo nelle preferenze del tecnico di Grugliasco. L'ultima immagine di El Aynaoui in giallorosso è l'uscita dal campo, a testa bassa, contro il Lecce ad inizio secondo tempo. Evidenti l'insoddisfazione e la delusione per i tanti errori tecnici. Domani, a San Siro, può avere una nuova chance di riscatto.