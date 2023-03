Lazio, Immobile vuole forzare il rientro

Morde il freno Ciro Immobile, non ce la fa più a guardare i compagni dal divano. Non è partito per la trasferta in Olanda, sta facendo di tutto per recuperare in tempo per il derby, come riporta Il Tempo, magari anche solo per la panchina. Mercoledì mattina ha svolto i controlli in Paideia per capire l'avanzamento dell'infortunio. Si sente molto meglio, tra oggi e domani aumenterà i carichi di lavoro per sondare la sua condizione. L'attaccante si è fermato dopo la vittoria a Napoli accusando una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore sta lavorando per tornare in campo e aiutare i compagni. La Lazio vuole andarci cauta perché mai come in questa stagione, il giocatore è stato tormentato da una serie incredibile di infortuni. Non si vuole rischiare di avere ricadute e rischi eccessivi.