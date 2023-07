Lavori in corso a centrocampo

Ma andiamo con ordine. Come riportato da Lorenzo Pes su Il Tempo, ieri è stata definita l'operazione Shomurodov al Cagliari , in prestito con diritto oneroso fissato a 10 milioni. I giallorossi hanno una percentuale sulla futura rivendita dell'uzbeko. L'operazione Reynolds al Westerloo ha subito invece uno stop. Nessuno problema riguardo l'accordo, ma vanno risolte alcune questioni tra lo statunitense e il club belga, questioni che hanno rallentato l'affare che comunque resta in piedi.

Se il prossimo passo è riaffacciarsi a Londra con un'offerta al West Ham per Scamacca, il gm giallorosso guarda anche al centrocampo. Sfumato l'obiettivo Sabizter (ufficiale il suo passaggio al Borussia Dortmund per quasi 20 milioni), resta viva la pista che porta a Renato Sanches. Ieri il portoghese ha svolto una seduta individuale nel corso del ritiro in giappone del Psg. Mentre la squadra svolgeva una riunione tecnica con Luis Enrique e il suo staff, l'ex Bayern lavorava da solo. Che Sanches non rientri nei piani dei transalpini è noto, anche se non sono arrivate comunicazioni su una cessione ed è partito per l'Oriente con il resto della squadra. Ma se non dovessero arrivare altre acquirenti pronte a prenderlo a titolo definitivo, la posizione della Roma sarebbe sempre più solida e il Psg dovrà necessariamente cedere all'ipotesi del prestito se vuole lasciar partire il portoghese.