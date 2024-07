L’attaccante resta un rebus

En-Nesyri sceglie Mourinho e il reparto dei centravanti della Roma resta un rebus, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Più un'occasione di mercato che una scelta ben precisa, ma nelle ultime settimane l'attaccante marocchino è stato certamente il nome in pole position per rinforzare l'attacco tra quelli studiati da Ghisolfi. Mai nessuna offerta recapitata al Siviglia ma una negoziazione con il calciatore, attraverso intermediari, che non ha mai portato vicine domanda e offerta. A Trigoria la caccia è aperta. Una caccia che ad oggi è ancora influenzata dal destino di Abraham . L'inglese è uno dei pochi profili con una valutazionc importante da proprorre a livello internazionale,

ma escludendo voci sparse dalla Premier e un timido interessamento del Milan, ancora nessun affondo che permetterebbe ai giallorossi di incassare un bottino utile per rinforzare il reparto offensivo e non solo. Non è escluso, ad oggi, che l'ex Chelsea possa rimanere, ma l'eventuale permanenza ovviamente modificherebbe i piani di Ghisolfi che in teoria dovrebbe piazza- re due colpi davanti.