La Roma femminile sfida l’ultima in classifica

Dopo Supercoppa e Coppa Italia, l’As Roma femminile è pronta a giocare la sua prima gara del 2021 anche in campionato. Alle 14.30 la squadra di Bavagnoli scende in campo al Tre Fontane contro il Napoli (Roma Tv) per tornare a vincere anche in A: l’ultimo successo risale addirittura al 17 ottobre contro la San Marino Academy. Le azzurre, ricorda Il Tempo, sono ultime in classifica con un solo punto e la partita è ampiamente alla portata della Roma. La coach giallorossa si aspetta nuovi segnali di crescita dalle sue ragazze: “La cosa importante sarà dare continuità alla mentalità che abbiamo avuto dalla partita di Supercoppa in poi”.

Bavagnoli si gode l’arrivo di Linari: “Non ha bisogno di presentazioni, cercheremo di sfruttarne tutte le qualità”. La nazionale azzurra inizierà il match dalla panchina. Saranno ancora Pettenuzzo e Swaby a comporre la coppia centrale davanti a Baldi – Ceasar è squalificata – con Erzen e Bartoli sulle fasce. In mediana insieme a Andressa e Giugliano toccherà a Bernauer sostituire l’infortunata Hegerberg (la numero 8 è tornata in Norvegia e sarà operata a Oslo nelle prossime settimane). In attacco scelte obbligate – Bonfantini è indisponibile – con il tridente Serturini-Lazaro-Thomas.

Capitolo mercato: la squadra ha salutato Ohale, volata in Spagna, che nelle prossime ore si trasferirà al Madrid Cff dopo appena sei mesi nella Capitale. Tra Covid e infortuni la nigeriana non ha mai trovato continuità e – dopo l’arrivo di Linari – ha deciso di tornare in Primera División.