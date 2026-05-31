Una settimana ad alta velocità. Saranno i giorni decisivi per la costruzione della Roma del futuro. Il primo tassello è costituito dall'arrivo di D'Amico, che ha già incontrato Gasperini. Restano ancora alcuni piccoli passaggi da effettuare per completare per l'uscita dal club nerazzurro. Poi, il ds abruzzese firmerà un contratto di tre o quattro anni con i giallorossi. Nelle prossime ore, ci saranno sviluppi anche sul fronte rinnovi. Segnali positivi per i prolungamenti di Dybala e Pellegrini, mentre dovrà ripartire la trattativa per la conferma di Celik. Lo scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo. Una decisione importante andrà presa anche sul Settlement Agreement. Il club, infatti, ha la possibilità di far slittare al 30 giugno 2027 la chiusura dell'accordo con la UEFA: ciò permetterebbe di beneficiare degli introiti derivanti dalla Champions ed evitare la svendita dei pezzi pregiati. Andranno impostate anche le cessioni, con N'Dicka, Koné e Soulé tra i possibili partenti, senza escludere profili più giovani come Ziolkowski. Gasperini ha chiesto due esterni da affiancare a Malen, oltre ad un esterno a tutta fascia.

Una decisione importante andrà presa anche sul Settlement Agreement. Il club, infatti, ha la possibilità di far slittare al 30 giugno 2027 la chiusura dell'accordo con la UEFA. Soluzione che permetterebbe di beneficiare degli introiti derivanti dalla Champions ed evitare la svendita dei pezzi pregiati. Andranno impostate anche le cessioni, con N'Dicka, Koné e Soulé tra i possibili partenti, senza escludere profili più giovani come Ziolkowski, e programmate le mosse per rinforzare la rosa. A cominciare dall'attacco, reparto dove Gasperini ha chiesto due esterni da affiancare a Malen, oltre ad un esterno a tutta fascia. Piacciono Tel e Tzolis, ma Greenwood resta il sogno del tecnico, anche se le richieste del Marsiglia sono elevate.