L’accusa di Matic: “Alla squadra manca la giusta mentalità”

“Dobbiamo migliorare molto, non possiamo giocare così davanti ai nostri tifosi. Ci manca la giusta mentalità". Secco e diretto, senza troppi giri di parole. Firmato Nemanja Matic, l’uomo di fiducia di Mourinho nello spogliatoio per personalità ed esperienza, come riporta Marco Juric su Il Tempo. Parole molto simili ad un’ammissione di colpa per interposta persona. E questo metterci la faccia del serbo, forse, spiega meglio di tanti altri volti e parole cosa non funziona nella Roma.