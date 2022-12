La vera Roma ancora in vacanza

Che Mourinho abbia sempre tutti gli occhi addosso non è una novità. In queste settimane di stop ci sono quelli dei tifosi della Roma. Ma nella tournée portoghese si sono aggiunti quelli della stampa locale. Il futuro di Mourinho da ct del Portogallo è e rimarrà un sogno, nonostante il pressing, voluto e anche incitato, della Federazione. Almeno per adesso. Una possibilità - scrive Marco Juric su 'Il Tempo' - spenta ufficiosamente sul nascere da chi lo stipendia in questo momento che non ha nessuna intenzione di rinunciare o anche solo condividere la sua guida. E dallo stesso Mourinho che, per ora, non intende accettare alcun corteggiamento, essendo concentrato solo sulla Roma.