La Svizzera di Xhaka al Tre Fontane

Una permanenza del centrocampista a Roma anche dopo l'Europeo non è da escludere

In attesa di conoscere il futuro, Granit Xhaka inizia a prendere confidenza con quella che potrebbe diventare presto la sua nuova città. Il centrocampista, come riporta Il Tempo, è in ritiro a Roma con la Svizzera, che in vista di Euro 2020 ha scelto la Capitale come quartier generale. La squadra guidata da dal ct Petkovic si allenerà al Tre Fontane, il campo dove giocano la Primavera di De Rossi e la squadra femminile.