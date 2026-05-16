Non solo contratto. Il derby di Dybala sarà un mix di emozioni tra la voglia di essere finalmente decisivo in una stracittadina e il pensiero sul futuro, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Domani cerca un gol per regalare la Champions alla «sua» Roma, in una rincorsa all'ultimo punto. Champions che potrebbe giocare anche lui la prossima stagione, col futuro che adesso è nelle sue mani. Il club infatti ha sottoposto all'attaccante l'offerta per il rinnovo di contratto dopo i recenti incontri e contatti del suo agente con Ryan Friedkin. Ingaggio circa due milioni piu altri bonus variabili e che dipendono dal rendimento. Una proposta che non ha acceso l'entusiasmo della Joya che si è preso qualche giorno per riflettere.

La delusione per il tempo trascorso senza trattare un prolungamento certamente ha inciso, ma adesso Dybala, Boca a parte che però offre circa 500 mila euro all'anno, non ha alternative. La sua priorità è sempre stata quella di restare in giallorosso, ma prima di accettare la prima offerta del club vuole meditare. Subito dopo la fine del campionato l'ex ]uve partirà per l'Argentina dove trascorrerà un periodo di vacanze. Per questo una risposta potrebbe arrivare entro una decina di giorni come spera anche il suo procuratore che in queste ora farà ritorno nella Capitale. La fiducia resta alta per la fumata bianca.