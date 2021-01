La serata da incubo del “povero” Ibanez

Una partita da incubo, nettamente la peggiore in quest’anno in cui ha indossato la maglia della Roma. Il protagonista in negativo del derby con la Lazio è stato Ibanez, incapace di reggere l’urto di Lazzari sulla fascia sinistra di difesa. Il difensore brasiliano, per il quale la prossima settimana è fissato un appuntamento per il rinnovo del contratto, si è addormentato in occasione del primo gol biancoceleste, sperando probabilmente in un’uscita di Pau Lopez, che era però troppo distante per intervenire. Il classe 1998 ha provato poi a metterci una pezza, tentando inutilmente di spazzare la palla. Anche sulla seconda rete degli uomini di Inzaghi Ibanez non riesce in nessun modo a leggere il passaggio di Milinkovic in profondità (diretto ancora una volta a Lazzari) ed è troppo lento a girarsi e ad assorbire lo sprint dell’avversario, finendo poi per scivolare e lasciare troppo spazio dopo il contrasto in cui ha rischiato di commettere fallo da rigore.

Archiviata la cocente sconfitta nei prossimi giorni potrebbe entrare maggiormente nel vivo il mercato giallorosso, al momento fermo in entrata e in uscita. Come riporta “Il Tempo”, per quanto riguarda la fascia destra il primo obiettivo, una volta svanita la trattativa con il FC Dallas per Reynolds, è diventato Celik, terzino del Lille che già la scorsa estate era stato avvicinato dalla dirigenza capitolina, che però non era riuscita a convincere i francesi a cederlo. Adesso il canale, favorito anche da un’amicizia tra le proprietà delle due società, si è riaperto: la richiesta per il classe 1997 è di 15 milioni, ma gli intermediari sono convinti di poter far scendere il prezzo fino a 10 milioni e stanno provando ad imbastire un affare con la formula del prestito (magari anche di 18 mesi) oneroso con un facile obbligo di riscatto. Sul fronte attaccante il più facile da raggiungere resta El Shaarawy, che però sta ancora trattando sulla rescissione del contratto con lo Shanghai. Dall’Atalanta è stato smentito che è fissato un incontro con la Roma per parlare di Papu Gomez, il cui agente lo ha sicuramente offerto ai giallorossi come a tutte le big italiane.