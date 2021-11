La scossa di Mou: Zaniolo riparte

Zaniolo può giocare come intermedio-trequartista, come attaccante d’appoggio ad Abraham o da esterno

Zaniolo può giocare come intermedio-trequartista, come attaccante d’appoggio ad Abraham o da esterno. Quest’ultimo ruolo è quello che lo penalizzerebbe di più e stavolta ci sarà bisogno di lui in una zona più centrale di campo. Mourinho è infatti intenzionato a schierare Cristante in difesa, in mezzo a Mancini e Ibanez, col recupero probabile di Pellegrini (ieri si è allenato di nuovo in gruppo) e la sicura conferma di Veretout. In quel caso Zaniolo potrebbe agire da trequartista, col capitano che si “abbasserebbe” di qualche metro. L’alternativa è Mkhitaryan trequartista e il nr.22 giallorosso al fianco di Abraham in attacco. Ma hanno chance di giocare dall’inizio anche Shomurodov e Darboe, che ieri ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2026 a circa 500mila euro netti a stagione: annuncio previsto la prossima settimana. Toccherà di nuovo a ElShaarawy presidiare la corsia sinistra. A meno che Mourinho non chieda proprio a Zaniolo di giocare “a tutta fascia”. Un’ipotesi che, almeno nell’undici di partenza, sembra difficile. Kumbulla è recuperato ma andrà al massimo in panchina.