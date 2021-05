La Roma si sveglia tardi

La Conference League è tutt’altro che scontata con due sole partite da giocare e il Sassuolo che freme la dietro

Niente da fare, a Fonseca non riesce il miracolo e torna da San Siro con un 3-1 piuttosto duro per quanto visto in campo, come riporta Il Tempo. La Roma ha giocato, ci ha provato perché la Conference League è tutt’altro che scontata con due sole partite da giocare e il Sassuolo che freme la dietro. Restano due punti di vantaggio, perché la Juve ha fatto il suo fermando gli emiliani, ma calendario alla mano è tutt’altro che semplice. Ieri è arrivata la dodicesima sconfitta per la Roma, che in trasferta ha realizzato solo diciotto punti e non è ancora riuscita a vincere uno scontro diretto con una big. Sotto di due gol, arriva il gol di Mkhitaryan ma è pura illusione. La stagione ormai è andata e l’amarezza si aggiunge al rancore: la testa è alla prossima stagione, aggrappati a Mourinho. Ora il derby, una partita non tanto fondamentale per la Roma quanto per la Lazio.