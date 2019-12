La Roma si “allarga” con Lautaro Pata

La rosa della Roma Primavera potrebbe allargarsi, riporta “Il Tempo”. Da ieri infatti si allena a Trigoria anche Lautaro Pata, trequartista argentino proveniente dal River Plate che – con il benestare dei “Millonarios” – sosterrà uno stage con il club giallorosso fino al 6 dicembre. Il classe 2002, in possesso del passaporto italiano, in questi giorni cercherà di guadagnarsi la permanenza al Fulvio Bernardini. Dopo il senegalese Tall – tesserato un mese fa – la squadra è pronta ad accogliere un altro rinforzo in arrivo dall’estero.

I ragazzi di Alberto De Rossi intanto lavorano a Trigoria per continuare a scalare la classifica dopo la vittoria ottenuta venerdì scorso contro il Sassuolo. Il tecnico romanista – che nella prossima gara ritroverà Parodi che ha scontato la squalifica rimediata nel derby – è arrabbiato per i tre gol subiti con troppa facilità contro i neroverdi e sta cercando di migliorare la fase difensiva in vista dei quattro impegni in programma prima della pausa natalizia. Domenica prossima i giallorossi affronteranno l’Empoli in trasferta, mentre domenica 15 è in programma al Tre Fontane il match contro la Juventus. Il 18 dicembre poi la Roma debutterà in Coppa Italia in casa contro il Napoli negli ottavi di finale: sfida non proibitiva considerando che gli azzurri occupano l’ultimo posto in classifica in campionato e hanno realizzato soltanto 11 gol nelle 10 gare disputate fino ad ora. L’ultimo appuntamento prima delle vacanze è col botto: il 21 dicembre andrà infatti in scena il big match con il Cagliari, attualmente primo a pari merito con l’Atalanta (che mercoledì recupererà la gara con l’Empoli).