La Roma punta su Rasmus Kristensen

Tiago Pinto ci prova per il terzino del Salisburgo, ma il club non ha alcuna intenzione di cederlo in prestito

Nuovo nome per la fascia destra della Roma. Dopo aver fatto un tentativo per Diogo Dalot, che al momento non ha aperto la porta ai giallorossi vista la convinzione di poter avere un ruolo fisso tra i titolari del Manchester United, Tiago Pinto si è buttato su Rasmus Kristensen, come riporta Il Tempo. Il terzino destro è in forza al Red Bull Salisburgo, che sta dominando il campionato austriaco e non ha alcuna intenzione di cederlo in prestito, la formula maggiormente gradita dalle parti di Trigoria. Il danese, classe 1997, piace ed è stato visionato più volte dalla Roma che ha registrato la presenza nel contratto (scadenza 2025) di una clausola rescissoria da 10 milioni di euro: la ricchissima proprietà Red Bull non fa sconti, soprattutto per un titolare inamovibile, capace di realizzare ben 8 gol in questa stagione. Sulla corsia di destra le porte sono girevoli: per uno che dovrebbe arrivare, Bryan Reynolds è pronto a lasciare la Capitale. L’esterno americano è cercato con insistenza dal Bruges, che oltre ad un sondaggio effettuato la scorsa estate, lo voleva già quando era del Dallas.