La Roma punisce Zaniolo

Zaniolo dice no. Il futuro del 22 giallorosso, almeno fino a giugno, sarà ancora in giallorosso, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. La risposta definitiva al Bournemouth è arrivata nella serata di ieri, dopo una giornata fatta di incontri e di riflessioni (poche) e che ha segnato il futuro imminente di Nicolò. Dopo che il Milan si è defilato, sul tavolo della Roma e, di conseguenza, del calciatore, era rimasta soltanto l'offerta del club inglese. Una proposta importante, da 30 milioni complessivi, che accontentava la Roma sotto tutti i punti di vista, sia economici che di formula (titolo definitivo e plusvalenza immediata). Zaniolo inizialmente ha preso tempo: l'offerta era molto allettante dal punto di vista economico, addirittura superiore (si parla di 5 milioni netti) alla sua richiesta per il rinnovo con la Roma. Ma il 22 giallorosso è alla ricerca di un altro tipo di progetto. Nonostante la possibilità di misurarsi con la Premier e un contratto da top player, il ragazzo preferisce la permanenza alla Roma, con tutti i rischi che questa scelta comporta. Il club giallorosso è infuriato con il comportamento di Nicolò e del suo entourage. La società è pronta a prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di Zaniolo, compresa l'esclusione dalla rosa da qui a giugno, quando le strade sue e della Roma dovrebbero separarsi.