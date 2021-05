La Roma paga all’ex ds i 5 milioni dovuti ma ricorre in appello

La società giallorossa è fiduciosa di poter ribaltare la sentenza del 7 maggio scorso.

La querelle fra la Roma e Gianluca Petrachi per il licenziamento per giusta causa va avanti. La società giallorossa negli scorsi giorni ha depositato l’appello contro la decisione del giudice del tribunale del lavoro di accogliere il ricorso presentato dall’ex ds. Nell'udienza del 7 maggio, come scrive Il Tempo è stata respinta l’istanza di errore materiale presentata dagli avvocati del dirigente, ma è stato ribadito l’obbligo per la società di Trigoria di corrispondere immediatamente tutte le retribuzione fino al 30 giugno 2022, oltre ai 100mila euro per il danno d’immagine e le spese legali. Il danno di immagine è stato quantificato in circa 5 milioni di euro è già stato pagato a Petrachi. La società è però fiduciosa di poter ribaltare la sentenza di primo grado davanti ai giudici della Corte d’Appello di Roma. La parola fine sulla questione ancora non è stata messa.