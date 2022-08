La Roma non sbaglia

Mourinho per la decima volta da quando allena i giallorossi vince una partita 1-0

La Roma ricomincia come aveva finito. Dall’1-0 di Tirana per il trofeo che ha interrotto il sortilegio, alla vittoria di misura a Salerno ieri nell’esordio ufficiale in campionato, scrive Alessandro Austini su Il Tempo.