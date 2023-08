La Roma non molla

Contin ua il lavoro di Pinto con il Santos per far arrivare Marcos Leonardo a Trigoria

Nel frattempo, ieri Marcos Leonardo è partito titolare nella gara contro l'Athletico Paranaense a differenza del suo compagno di squadra Washington, che non risultava neanche tra i giocatori in panchina. Sul classe 2005 c'è l'interesse di Monaco e Chelsea, con i Blues che hanno già formalizzato un'offerta di 15 milioni più 5 di bonus al Santos, che ha concesso fino a domani al club francese per pareggiare o rilanciare l'offerta. Le operazioni in uscita per i due attaccanti al momento sembrano essere slegate, con i Peixe che preferirebbero comunque cedere solamente uno dei due talenti del vivaio. Nel momento in cui dovesse partire Washington, tuttavia, il Santos, forte di una liquidità immediata, potrebbe alzare ulteriormente il prezzo del cartellino di Marcos Leonardo, costringendo la Roma a un ulteriore sforzo economico.