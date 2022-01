La Roma Femminile vola in semifinale di Coppa Italia

Migliori in campo, Paloma Lazaro, autrice di una doppietta, e Camelia Ceasar

La Roma femminile batte il Como a domicilio ed ipoteca il passaggio alle semifinali di Coppa Italia (ritorno tra due settimane al Tre Fontane) si legge su Il Tempo. Le giallorosse di Alessandro Spugna, detentrici del titolo, portano a casa un 3-0 importante, frutto di una gara giocata con determinazione e qualità. Migliori in campo, Paloma Lazaro, autrice di una doppietta, e Camelia Ceasar, che con le sue parate ha chiuso la saracinesca impedendo in più occasioni al Como di rientrare in partita. Dopo essersi vista annullare un gol per fuorigioco, Lazaro trova il vantaggio sul finale di primo tempo e il raddoppio ad inizio ripresa. Sotto di due reti, le padrone di casa alzano il baricentro e si rendono pericolose con Rigaglia, Mariani e Picchi, ma Ceasar è strepitosa nell’opporsi. Nel finale, il gol della norvegese Haavi regala alla Roma il tris. “Obiettivo centrato – dice mister Spugna a fine gara – e non era semplice. Il Como è una squadra tosta, che c’entra poco con la Serie B ed infatti è in testa al suo campionato. Sono contento del risultato”. Archiviata l’andata di Coppa, le giallorosse tornano a pensare alla Serie A, nella quale avranno la grande chance di giocare due partite consecutive in casa, intervallate dal ritorno contro il Como.