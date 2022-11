La Roma femminile vince e blinda la vetta

Altro successo importante della Roma femminile di Alessandro Spugna che al Tre Fontane supera 2-0 la Sampdoria con le reti di Giugliano e Haug , come riporta Il Tempo.

La vittoria permette alle giallorosse di consolidare il primato in classifica portandosi a +6 sulla Fiorentina che oggi sfida l'Inter. La Roma tornerà in campo mercoledì alle 21: al Francioni di Latina ospiterà il Wolfsburg per il 2° turno di Champions League.