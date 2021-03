La Roma femminile ospita l’Inter

Crocevia delicatissimo quello di oggi alle 12.30 per le ragazze della Roma femminile che riceveranno l’Inter a Trigoria. Vista l’indisponibilità dell’allenatrice Bavagnoli colpita da una sindrome influenzale (tampone negativo), ha presentato il match Angelica Soffia: Questo è un nostro periodo positivo, anche se non fortunato per i tanti infortuni. La mentalità è quella giusta. Questa stagione è più positiva per me, sto prendendo più confidenza, giocare di più mi sta aiutando a livello mentale. Contro l’Inter una gara difficile, anche loro hanno battuto una grande come il Milan. Serviranno i meccanismi giusti, come contro la Juventus, e una grande prestazione”.

Ieri intanto in casa giallorossa è arrivata un’ottima notizia: il capitano Elisa Bartoli – riporta “Il Tempo” – ha rinnovato il suo contratto fino al 2023 col club giallorosso. “Il Capitano Bartoli ha collezionato finora 58 presenze e 10 reti”, recitava la nota della società – e anche lei ha voluto esprimere tutto il suo orgoglio: “Da romana e romanista è un onore e un privilegio continuare ad indossare la maglia della mia città”, ha commentato Elisa. Giornata da incorniciare per la giallorossa che insieme alla sua compagna Manuela Giugliano è stata inserita nella top 11 della scorsa stagione e premiate durante il Gran Gala del Calcio. V.L.R.