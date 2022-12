La Roma fa muro su Karsdorp

È abituato a gestire le conseguenze di alcune scelte di Mourinho , ma stavolta Tiago Pinto ha scelto di lanciarsi in una missione quasi impossibile, scrive Alessandro Austini su Il Tempo. Non solo vuole vendere Karsdorp solo a titolo definitivo – anche a costo di tenere l’olandese a Trigoria fino al termine della stagione – ma il gm della Roma ha fissato un prezzo che, vista la situazione particolare, ha il sapore della provocazione: la richiesta fatta filtrare da Trigoria è un pezzo compreso fra i 10 e i 12 milioni di euro.

L’approccio ai limiti dell’arroganza è una prerogativa di Pinto, che in questo modo sta cercando di rafforzare l’immagine del club nei confronti dei concorrenti. Con alle spalle una proprietà sempre disponibile a coprire le perdite, la Roma ci tiene a far sapere al mercato che i suoi giocatori non sono in regalo.