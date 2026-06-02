Giugno, mese di cessioni. Da quattro anni a questa parte, ovvero da quando la Roma ha sottoscritto con la Uefa il settlement agreement, questo è stato il mese dedicato al bilancio. Anche se in realtà anche in passato l'attenzione era alta nel rispettare i conti. Comunque entro quattro settimane la Roma - scrive Lorenzo Pes su 'Il Tempo' - dovrà realizzare plusvalenze per alcuni milioni di euro. I conti precisi, soprattutto dopo l'ingresso di nuovi sponsor, li farà la società ma scegliendo la strada del prolungamento di certo l'effetto Champions potrà aiutare a mitigare la situazione. I nomi in vetrina sono sempre i soliti: Koné, N'Dicka e Soulé. L'argentino non garantirebbe una plusvalenza altissima ma ha mercato.