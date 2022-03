La Roma chiude la porta

La Roma di José Mourinho sembra aver imparato a tenere alta la guardia, come dimostrano i due clean sheet consecutivi arrivati contro Spezia e Atalanta.

Solida in difesa nelle ultime due gare la Roma, come scrive Il Tempo. Più compatta ma soprattutto più solida. La Roma di José Mourinho sembra aver imparato a tenere alta la guardia, come dimostrano i due clean sheet consecutivi arrivati contro Spezia e Atalanta. Un risultato ottenuto grazie all'attitudine di tutta la squadra che ha mostrato sicurezza e un'organizzazione quasi impeccabile in fase di non possesso specialmente contro gli uomini di Gasperini, difendendo con due linee da cinque per poi ripartire una volta recuperato il pallone. Atteggiamento scaturito anche dall'intesa sempre maggiore tra Mancini, Smalling e Kumbulla, che dalla disfatta di Bodo in poi ha pian piano riconquistato la fiducia del tecnico grazie al sacrificio e al lavoro quotidiano.