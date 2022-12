La Roma aspetta Karsdorp a Trigoria il 12 dicembre quando tutta la squadra si ritroverà per ricominciare gli allenamenti, scrive Marco Juric su Il Tempo. L'olandese è convocato e tutti si aspettano che si presenti, nonostante il club abbia già fissato a 10-12 milioni il prezzo per la sua cessione. Solo a titolo definitivo, ma fino ad allora il calciatore sarà considerato abile e arruolato per allenarsi con la Roma. E Karsdorp lunedì mattina si presenterà a Trigoria, dopo l'assenza ingiustificata nella tournée in Giappone. Le vacanze di questi giorni hanno ammorbidito la posizione oltranzista del calciatore. La volontà rimane quella di andare via, ma finché non si troverà un'altra destinazione il calciatore si metterà a disposizione di Mourinho. Intanto cresce la voglia dei tifosi giallorossi di rivedere la Roma in campo: sono già 2400 i biglietti venduti per il settore ospiti di San Siro.