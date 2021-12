La Roma alza il muro

Le sedute di oggi e domani saranno decisive per capire seSmalling sarà a disposizione per la trasferta di Bergamo

Speranza Smalling. La ripresa degli allenamenti a Trigoria ha riservato una gradevole sorpresa a José Mourinho, che può tirare un sospiro di sollievo, come riporta Il Tempo. Dopo la vittoria con lo Spezia il tecnico si era detto pessimista riguardo le condizioni del difensore, ma i controlli svolti al Fulvio Bernardini hanno escluso la presenza di lesioni sull'adduttore destro dell'inglese che ieri ha svolto lavoro di scarico in palestra. Le sedute di oggi e domani saranno decisive per capire se il giocatore sarà a disposizione per la trasferta di Bergamo: dipenderà tutto da Smalling. Se nei prossimi due allenamenti le sue sensazioni saranno positive, contro l'Atalanta il numero 6 verrà schierato dal 1' in mezzo a Mancini e Ibanez. Nel frattempo la certezza è il ritorno di Nicolò Zaniolo, che ha smaltito completamente l'affaticamento muscolare rimediato a Sofia contro il Cska. Dopo il test sul campo svolto martedì, ieri il giocatore si è allenato regolarmente e contro l'Atalanta è destinato a tornare titolare. Nessun problema neanche per Vina e Ibanez, usciti malconci dalla gara di lunedì scorso ma che ieri hanno lavorato con il gruppo.