La Roma a San Siro per sfatare il tabù Inter

Sono addirittura undici gli scontri diretti consecutivi con i giallorossi – tra Serie A e Coppa Italia – da cui i nerazzurri non escono sconfitti. Un tabù che va avanti dal 2017: precisamente dal 26febbraio, quando gli uomini di Spalletti riuscirono ad espugnare per l’ultima volta San Siro grazie ad una doppietta di Nainggolan e a un rigore di Perotti. Da allora, né all’Olimpico né in trasferta, la Roma è uscita con i tre punti quando ha incrociato il club di Suning: il bilancio delle sfide con Di Francesco, Fonseca e Mourinho in panchina infatti è di cinque pareggi e sei sconfitte.