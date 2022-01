La rincorsa di Spina

Tempi certi non ce ne sono, ma a questo punto appare scontato che il terzino umbro non possa giocare una partita prima di marzo

La notizia, con la sua abitudine a raccontare verità brutali, l’ha data José Mourinho alla vigilia di Roma-Cagliari: il rientro di Leonardo Spinazzola non è ancora programmato. "Se tornerà ad aprile o a maggio io sarò contento - aveva spiegato lo Special One - vorrei sapere chi è quel fenomeno che ha parlato di novembre". Parole non casuali, perché in effetti c’è un rallentamento rispetto alle previsioni emerse nelle settimane scorse. Mentre ieri Spinazzola si allenava per l’ennesima volta da solo sul campo di Trigoria, come accade già da settembre, non era stata ancora fissata la data del tanto atteso consulto con l’ortopedico finlandese Lasse Leimpanen. L’unica certezza al momento è che sarà il professore a raggiungere la Capitale per visitare l’esterno giallorosso: a quel punto ci si aspetta che arrivi il via libera per il rientro graduale in gruppo di Spinazzola. Tempi certi non ce ne sono, ma a questo punto appare scontato che il terzino umbro non possa giocare una partita prima di marzo, come riporta Il Tempo. E, a sentire Mourinho, non si può neppure escludere che bisognerà aspettare ancora di più. Intanto la Roma si è tutelata con un jolly come Maitland-Niles, titolare a sinistra nelle ultime due gare ufficiali. Con lui e Viña il tecnico si sente comunque coperto e ha dato il suo ok per la partenza in prestito di Calafiori al Genoa.