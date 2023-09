La rinascita passa da Dybala

Dybala si allena a Trigoria per rilanciare la Roma. Dopo un inizio non entusiasmante, la squadra di Mourinho si trova alla sosta per le nazionali con un punto dopo tre partite. Se per fare bilanci e sentenziare sul percorso dei giallorossi è decisamente prematuro, dopo le due settimane di stop servirà necessariamente una sterzata oltre a recuperare i calciatori attualmente ai box, tra cui Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Matteo Cirulli su Il Tempo, l'argentino ha deciso di rinunciare alla convocazione con l'Argentina per riprendersi dal problema muscolare. Nonostante la ripresa programmata per questa mattina alle 10, Dybala - insieme a Renato Sanches - ieri pomeriggio ha svolto lavoro personalizzato al centro sportivo Fulvio Bernardini proprio per cercare di tornare nella miglior condizione possibile e mettersi a disposizione di Mourinho per la sfida con l'Empoli del 17 settembre. E proprio in vista della gara con i toscani oggi alle 12 inizierà la vendita dei biglietti, a partire da 24 euro, con anche la riapertura della Tribuna Tevere Parterre.