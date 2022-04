La Procura Figc archivia il caso Calvarese

L'inchiesta era stata aperta dopo un esposto presentato dal suo ex collega Rosario Abisso

Nessuna sanzione, il caso è archiviato. Si risolve in un nulla di fatto l’inchiesta della Procura Federale sul consulente della Roma Gianpaolo Calvarese, aperta dopo un esposto presentato dal suo ex collega Rosario Abisso, come riporta Il Tempo. Al termine della gara pareggiata 0-0 dai giallorossi all’Olimpico contro il Genoa lo scorso 5 febbraio, Calvarese era andato – secondo quanto riferito da Abisso nel suo esposto all’Aia – nello stanzino del direttore di gara per chiedergli conto di quanto avesse scritto nel referto a proposito dell’espulsione di Zaniolo. Spaventato da alcune ricostruzioni di stampa che parlavano di un "tentativo di rabbonimento" di Calvarese, Abisso qualche giorno dopo la partita ha denunciato per iscritto l’episodio, provocando l’apertura di un’indagine interna della Procura Arbitrale. A cascata, è stato poi avviato d’ufficio il procedimento in Procura Figc.