La prima volta di Zalewski e Wijnaldum

In una serata da cancellare all'Olimpico, Wijnaldum e Zalewski trovano le due prime gioie in giallorosso. Per entrambi si tratta infatti della prima firma con la maglia della Roma, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo.

Primo gol tra i professionisti invece per Zalewski. Il polacco, complice anche la posizione più arretrata rispetto a quella occupata in Primavera, non era ancora riuscito a essere incisivo in fase offensiva, rispetto a quanto fatto con l'Under 18 (14 gol in 46 partite).