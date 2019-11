Che disparità di trattamento. La trasferta al Fatih Terim, casa dell’Istanbul Basaksehir, si è rivelata più complicata del previsto i tifosi della Roma: come riporta Il Tempo, la polizia turca ha usato un atteggiamento più che rigido per regolare gli spostamenti degli oltre 500 romanisti, sequestrando poi all’ingresso dello stadio monete, power bank e caricabatterie, requisendo rossetti e lucidalabbra alle donne. Inesistenti i controlli per i tifosi di casa.