La passione dei tifosi: l’arma in più di Mou

39.482 spettatori di media come affluenza, la migliore degli ultimi 5 anni. La Roma è seconda in Serie A soltanto all’Inter

Dimostrazione d'amore incredibile dei tifosi giallorossi, come scrive Il Tempo. Il popolo della Roma ha dimostrato centinaia di volte che l’amore verso la squadra prescinde dal risultato. Lo dimostrano i dati del botteghino: 39.482 spettatori di media come affluenza, la migliore degli ultimi 5 anni. La Roma è seconda in Serie A soltanto all’Inter. Una voglia irrefrenabile provocata da due fattori: l’astienza da stadio dovuta alla pandemia, ma soprattutto all’effetto Mourinho che ha travolto la piazza dal giorno dell’annuncio. L’arrivo dello Special One ha compattato ancora di più la tifoseria. Anche la nuova politica societaria, che prevede prezzi popolari per i biglietti, ha chiaramente influito in maniera positiva. Una scelta ponderata dopo un’accurata analisi di mercato condotta dai dipartimenti marketing, commerciale e biglietteria. Prima della fine del campionato, poi, è prevista l’apertura della nuova campagna abbonamenti.