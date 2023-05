La passione dei tifosi. Invasione a Budapest

Saranno più di 15.000 i tifosi che sosterranno la squadra alla Puskas Arena. Come scrive Matteo Cirulli su Il Tempo, tra scali aerei, treni con tappe improbabili e che si è avventurato con la macchina, sono tantissimi i supporter che hanno deciso di seguire la squadra nella capitale ungherese. Nella Puskas Arena non mancheranno poi anche i tifosi dai volti noti. Tra ex calciatori e simboli della storia della Roma, a partire da Totti, il simbolo della squadra e della Capitale. Oltre a lui saranno presenti anche Candela, Rizzitelli, Perrotta, Cassetti e Rosella Sensi. Non mancheranno poi istituzioni del calcio italiano: Malagò, Gravina, il Ministro dello Sport Abodi e il sindaco di Roma Gualtieri. Ci sarà anche Flavio Coboli l'ex primavera della Roma, che ringrazia Bove per i biglietti. Non mancheranno anche personaggi della musica e della televisione: Valerio Mastandrea, Edoardo Leo, Noemi, Blanco e Damiano David. Non vanno infine dimenticati i 60.000 e più presenti all'Olimpico.