La notte di Lukaku

Inter-Roma è la partita degli ex, ed il belga è atteso da una forte contestazione a San Siro

Redazione

La notte di Romelu. Domani a San Siro il centravanti belga sfida il suo passato e lo fa nel suo momento migliore, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Non ci saranno i trentamila fischietti annunciati inizialmente dalla curva dell'Inter per contestare l'ex bomber. La decisione è arrivata ieri sera dal Gos nella riunione prepartita. N nimore avrehhe messo a rischio i regolare livello acustico per lo svolgimento del match. Insorge la Curva Nord interista che sui social ha mosuato sdegno pe la decisione: "Ennesimo abuso: fischietti vietati” 10.000 a Firenze ok due anni fa. La legge non è uguale per tutti". Il riferimento è ai fischietti usati contro Viahovic in un Florentina-Juve del 2022.

La storia di Lukaku fatta, secondo la sponda milanese, di mancate prumesse, però. sembra diversa da quelle citate da Mou. Quel che è certo è che lo Special One può godersi finalmente i numeri e la leadership di un centravanti tra i primi del mondo. Il suo arrivo in estate aveva acceso l’ambiente ma qualche dubbio sulla sua condizione fisica c’era. Lukaku però ha spazzato via ogni perplessità a suon di gol. Precisamente otto in dieci partite. Dati che gli consentirebbero di sfondare quota trenta in stagione se dovesse confermarsi. Un bomber implacabile che alla Roma mancava da tempo, salvo le eccezioni di Dzeko (39 gol in stagione nel 2017) e Abraham (27 in stagione nel 2021).

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.