La missione Mondiale di Ibanez

Cresciuto come pochi, felice come mai scrive Alessandro Austini su Il Tempo. Roger Ibanez, a 24 anni ancora da compiere, sta vivendo il momento migliore della sua carriera. Pilastro della Roma di Mourinho, tra i migliori anche in questo avvio altalenante dei giallorossi, tanto da finire nella top 11 europea stilata dal sitowhoscored.com, ora è pronto a realizzare il sogno di qualsiasi calciatore brasiliano:vestire la maglia della Seleçao. Stasera a Le Havre la nazionale verdeoro sfida il Ghana nella penultima amichevole prima del Mondiale. Il difensore romanista partirà dalla panchina, con la possibilità di subentrare a uno dei titolari della linea a 4 scelta dal ct Tite e composta da Militao, l’ex giallorosso Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles. Se non dovesse esserci spazio stasera, una nuova chance per il debutto arriverà martedì prossimo al Parco dei Principi di Parigi con la Tunisia.