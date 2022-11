La maledizione di Zaniolo

Nei derby non solo non ha mai segnato un gol ai biancocelesti ma è neppure riuscito a batterli

C’è qualcosa di maledetto nei derby di Zaniolo, scrive Alessandro Austini su Il Tempo. Una storia fatta di pali, grandi parate, esclusioni e rabbia. Se esiste una squadra che Nicolò ha più piacere a battere è proprio la Lazio, perché lui si sente più romanista di quanto possa sembrare e ha ingaggiato negli anni un duello a distanza con la tifoseria rivale, che lo ha preso spesso di mira. Ma in cinque anni, di cui un paio saltati quasi per intero a causa degli incidenti alle ginocchia, non solo non ha mai segnato un gol ai biancocelesti ma è neppure riuscito a batterli.