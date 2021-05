La linea verde di Mou

L’allenatore portoghese costruirà la sua Roma partendo dai giovani talenti

Una rivoluzione che parte dalla linea verde. Il progetto giallorosso sposato da José Mourinho punta innanzitutto a creare una solida base fatta da giovani di profilo internazionale, su cui costruire una squadra che - in primis - dovrà tornare stabilmente in Champions League, come riporta Il Tempo. Per raggiungere traguardi importanti servono programmazione e un piano chiaro per il futuro: i Friedkin lo sanno, per questo non verrà creato un instant team ma una squadra formata da giovani ambiziosi che verranno affiancati da elementi d'esperienza, con l'obiettivo di riportare la Roma tra le prime forze del campionato e, magari, vincere un trofeo nell'arco del prossimo triennio. Mancini, Pellegrini e Zaniolo. Sono questi i tre nomi da cui Mourinho e la società vogliono partire per iniziare a gettare le fondamenta della squadra del futuro.