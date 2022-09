La Formula Mou funziona

Era dal campionato 2014/15 che la Roma non partiva così bene, l’entusiasmo dei tifosi che hanno riempito tutti i posti dell’Olimpico nelle ultime nove partite è stato ripagato dalla squadra. Ora si parte per tre viaggi in fila: le trasferte di Udine ed Empoli per dimostrare di valere davvero il vertice, in mezzo la gara in casa del Ludogorets per indirizzare subito il cammino europeo.