La Fiorentina di Aquilani a casa Roma

Mentre la Lazio dovrà attendere il prossimo 12 maggio per recuperare il match di campionato contro il Bologna rimandato a causa delle tante positività dei rossoblù, la Roma vuole ritrovare la vittoria. Oggi al campo “Di Bartolomei” di Trigoria (diretta alle 15 su Sportitalia e Roma Tv) arriva la Fiorentina di Aquilani. L’allenatore dei viola, scrive “Il Tempo”, torna in quella che è stata la sua casa per anni, prima di sbocciare in prima squadra e diventarne protagonista. “Sarà una partita apertissima, come la partita d’andata – le parole di Alberto De Rossi diffuse dai social della società giallorossa – sono due squadre che cercano il gol e non stanno ad aspettare l’errore dell’avversario e giocano da dietro. Devo dire che il collega, mi fa strano chiamarlo così, Alberto sta facendo un ottimo lavoro. Ripeto, sono molto temibili perché hanno gran qualità e creano tante occasioni, ma le concedono anche e cercheremo di usarle a favore nostro“. Dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Genoa che è costata la vetta in solitaria alla Roma, raggiunta dalla Sampdoria, alla squadra giallorossa serve una prova di forza ma non ci saranno due pedine importanti come Cervo e Milanese, aggregati con la prima squadra.