La chiusura per Celik ormai è questione di ore

L’intesa con il Lille dovrebbe essere raggiunta per poco più di 7 milioni più bonus mentre il giocatore firmerà un contratto da circa 2 milioni a stagione

Redazione

Ore bollenti per l’arrivo del terzo rinforzo giallorosso. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra Roma e Lille per Celik: da Trigoria filtra fiducia e Tiago Pinto conta di arrivare presto alla fumata bianca, come riporta Il Tempo.

L’intesa con i francesi dovrebbe essere raggiunta per poco più di 7 milioni più bonus mentre il giocatore firmerà un contratto da circa 2 milioni a stagione (grazie al decreto crescita). La prossima settimana invece è in programma un nuovo incontro con l’agente di Frattesi.

Il portoghese non è concentrato solo sulle operazioni in entrata: per provare a regalare a Mourinho i due rinforzi chiesti in mediana infatti è necessario provare a liberarsi degli esuberi. Chiusa la cessione di Florenzi al Milan, si lavora per trovare una sistemazione a Kluivert: l’olandese interessa a Monaco e Marsiglia.

L’OM si è già fatto vivo e la trattativa potrebbe presto subire un’accelerata. Anche Veretout potrebbe tornare in Francia mentre per Carles Perez, oltre al Villarreal, c’è da registrare un sondaggio di Bayer Leverkusen e altri due club di Bundesliga. L’attaccante vorrebbe tornare in Spagna e spera in una chiamata del Valencia, che lo aveva cercato già durante la sessione invernale.